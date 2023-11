SYNTIM : la majorité réclame toujours sa victoire ! - abamako.com

SYNTIM : la majorité réclame toujours sa victoire ! Publié le samedi 18 novembre 2023

Le service des impôts traverse le pire moment de son existence. Et pour cause : la mauvaise organisation de l’Assemblée Générale Élective de la Section Syndicale des Travailleurs des Impôts du Mali (SYNTIM) qui a fait couler beaucoup d'encres et de salives. Cette situation a sérieusement affecté la structure, car la victoire triomphale du candidat de la majorité, de la base incontestable aurait été confisquée, trichée, volée, tripatouillée et fraudée sans raison valable. Les travailleurs des impôts du Mali dans leur majorité soutiennent Dr Ali Ousmane DAOU.

Or, en démocratie, c’est la loi de la majorité qui compte, qui s’impose mais c’est le contraire qui s’est produit.

Ce qu’on a vu lors de l’AGE est triste, ce fut la honte, l’humiliation et du désastre. Cette pratique à l’heure du Mali Kura n’honore pas du tout surtout en matière de syndicalisme et dans une structure comme le service des impôts. À charge, le service des impôts étant une structure d’assiettes qui joue un rôle très important sur le plan économique d’un pays. Il est un service pourvoyeur de recettes qui ne mérite pas cette situation.

Le syndicalisme, c’est la base, la majorité mais ce qui s’est passé dépasse tout commentaire. Ils ont voulu tricher, transformer la volonté populaire en défaite. Cette attitude est un recul en matière de syndicalisme et de démocratie. Or, le syndicalisme n’est pas fait pour cela et il a des missions nobles et légitimes. Le hic est qu’un candidat impopulaire a été imposé sur la majorité de par les manœuvres du SYNTADE à travers le changement des superviseurs, de la liste de délégués et l’instrumentalisation des forces de l’ordre. Bref tout était mis en œuvre et orchestré au profit d’un clan. La volonté de la majorité n’a donc pas été prise en compte. Or, le syndicalisme c’est le fait majoritaire, défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs.

Faut-il le rappeler ? Depuis plusieurs mois, le service des impôts du Mali est paralysé à cause d’un bras de fer entre syndicalistes qui risque d’impacter sur les performances en termes de mobilisation des ressources financières au titre de l’année de 2023. Pour des intérêts personnels égoïstes l’on risque de sacrifier le service des impôts.

En tout cas, la majorité réclame toujours sa victoire dans la légalité. Les prochains jours nous en diront plus.