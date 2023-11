Commémoration de la journée internationale de l’enfant: Message du Président de la CNDH à l’occasion de la commémoration de la journée internationale de l’enfant - abamako.com

Publié le dimanche 19 novembre 2023

Commémoration de la journée internationale de l'enfant: Message du Président de la CNDH à l'occasion de la commémoration de la journée internationale de l'enfant

Le Mali, à l’instar de la communauté internationale, commémore le 20 Novembre 2023, la journée mondiale de l’enfance.



Créée en 1954, la journée mondiale de l’enfance est célébrée chaque année, le 20 novembre afin de promouvoir le respect des droits des enfants.



Cette date marque l’anniversaire de l’adoption par l’Assemblée Générale des Nations Unies, de la Déclaration des droits de l’enfant [A/RES/1386(XIV)], en 1959, et de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989, ratifiée, le 20 septembre 1990 par le Mali.



Depuis 1990, la Journée mondiale de l’enfance marque également l'anniversaire de l'adoption de la Déclaration et de la Convention relative aux droits de l'enfant.



Les mères et les pères, les enseignants, les infirmières et les médecins, les dirigeants ou les militants de la société civile, les chefs religieux ou de communautés, les chefs d’entreprises et les professionnels des médias, de même que les jeunes et les enfants eux-mêmes, peuvent jouer un rôle important et faire de cette Journée mondiale de l'enfance un événement à part dans leur société, pour leur communauté ou pour leur pays.



La Journée mondiale de l’enfance offre à chacun et chacune d’entre nous, une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l’enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde.



Depuis 1989, le 20 novembre marque la commémoration de la journée internationale de l’enfant. Le Mali n’est pas en marge de cette célébration, à travers les différentes actions et activités des autorités et des organisations de défense des droits des enfants.



Le thème retenu cette année 2023 par l’ONU est : « Pour chaque enfant, tous ses droits »



C’est l’occasion, par ailleurs pour la CNDH de rappeler, que la situation des droits des enfants au Mali n’est pas reluisante en raison du contexte socio-sécuritaire du pays.



Des milliers d’enfants sont privés notamment de leur droit à l’éducation dû à la fermeture de plus de 1000 écoles; certains enfants sont privés des services sociaux de base tels que l’accès à la santé, à un environnement sain, à la sécurité, d’autres n’ont aucun droit car vivent sur les sites de déplacés internes. Aussi, les violences physiques, sexuelles, et psychologiques dont sont victimes les enfants méritent-ils d’être signalées.



















L’un des défis majeurs auxquels le pays est confronté actuellement est la situation des enfants associés aux forces ou groupes armés. Cette situation interpelle tout un chacun car la place d’un enfant est à l’école et non sur un terrain de guerre.



La CNDH reconnait et salue les efforts consentis par les autorités dans la protection et la promotion des droits des enfants.



Cependant, la CNDH exhorte les autorités à redoubler d’efforts pour une meilleure prise en charge des droits des enfants. Cela passe par le renforcement des mesures pour la démobilisation et la réinsertion des enfants associés aux groupes ou forces armés ; la levée de la suspension de l’adoption internationale ; l’augmentation les ressources allouées à la protection de l’enfant etc.



Dans le cadre de la célébration de cette journée, la CNDH souhaite une bonne fête à tous les enfants du monde en général et les enfants maliens en particulier.



Pour la CNDH la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée.