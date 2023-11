Découverte de charnier à Kidal : le Procureur de lutte contre le terrorisme et la criminalité ouvre une enquête - abamako.com

Découverte de charnier à Kidal : le Procureur de lutte contre le terrorisme et la criminalité ouvre une enquête Publié le lundi 20 novembre 2023

Le Procureur de la République du Pôle Judiciaire Spécialisé en matière de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée rappelle à l’opinion publique nationale et internationale qu’il ressort du communiqué en date du jeudi 16 novembre 2023 de la DIRPA que les Forces de Défense et de Sécurité maliennes ont découvert, lors de leurs opérations de sécurisation, un charnier à Kidal.



Eu égard à la gravité des faits révélés et susceptibles de constituer des infractions présumées d’actes de terrorisme et de violations des droits humains, notamment de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, le Procureur de la République du Pôle Judiciaire Spécialisé en matière de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée rassure l’ensemble de la population, qu’une enquête a été ouverte en vue de faire la lumière sur ces faits, d’identifier et d’interpeller les auteurs, coauteurs et complices pour qu’ils répondent de leurs actes devant la justice.



Le Procureur de la République du Pôle Judiciaire Spécialisé en matière de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée tiendra informé l’opinion en temps opportun des diligences accomplies et en appelle à la collaboration de la population afin d’apporter toutes informations utiles à ses services en lien avec les autres services compétents de l’Etat.



Bamako, le 20 novembre 2023

Le Procureur de la République,

Amadou Bocar TOURE