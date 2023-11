Libération d’un prêtre missionnaire allemand otage au Mali - abamako.com

Libération d'un prêtre missionnaire allemand otage au Mali Publié le lundi 27 novembre 2023

Libération d`un prêtre missionnaire allemand otage au Mali

Le père Hans Joachim Lohre, missionnaire d'Afrique, avait été enlevé à Bamako par un groupe armé puis retenu en otage par le Jnim, le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans, lié à al-Qaïda. Les conditions de sa libération restent floues.

Le père Hans-Joachim Lohre est libre. Détenu en otage depuis un an, sa libération a été annoncée dimanche 26 novembre par un représentant du gouvernement malien et deux représentants de l'archevêché de Bamako qui ont souhaité garder l'anonymat. Surnommé "Ha-Yo" au Mali, ce missionnaire d'Afrique (Pères Blancs), âgé de 66 ans vit depuis une trentaine d'années dans le pays du Sahel, où il dirigeait l'Institut de formation islamo-chrétienne (Ific) et le Centre de foi et de rencontre de Hamdallaye, un quartier de Bamako.



Le 22 novembre 2022, le missionnaire avait été enlevé par des hommes armés, alors qu'il devait célébrer une messe dans la communauté de Kalaban Coura. La croix qu'il portait autour du cou a été retrouvée à côté de son véhicule. Plus tard, plusieurs sources diplomatiques ont confirmé que le prêtre allemand était retenu en otage par le Jnim, le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans, lié à al-Qaïda.