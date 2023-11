Paix et sécurité dans l’espace UEMOA: les ministres en charge des affaires étrangères en conclave au Sénégal - abamako.com

Les ministres des Affaires Etrangères de l'Union monétaire ouest africaine (UEMOA) étaient en conclave le 24 novembre dernier à Dakar au Sénégal pour plancher sur la question de la paix et de la securité au sein de l'espace communautaire.

A cette rencontre de haut niveau de l'institution monétaire, la Côte d’Ivoire était représentée par son ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur Wautabouna Ouattara, accompagné pour la circonstance de Touré Sekou, l'Ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Sénégal.

A l'issue des travaux, les ministres des Affaires étrangères présents à Dakar ont dressé le rapport de leurs activités au Président Sénégalais Macky Sall. Dans ce rapport, les ministres se sont réjouis "des avancées notables de l'UEMOA en termes d'exemplarité économiques, monétaires et d'intégration sous-régionale". Soutenant que l'institution a enregistré beaucoup de succès en ce qui concerne l'intégration des politiques macro-économiques et des politiques sectorielles. Cependant, les ministres se sont inquiétés des menaces de paix qui planent sur la zone monétaires ces derniers temps.

L'occasion fut belle pour les ministres des Affaires étrangères de l'UEMOA de rendre un hommage appuyé au président sénégalais Macky Sall pour son implication personnelle et assidue dans la recherche de la paix dans la zone.

Cette motion a été lue par le Pr. Wautabouna Ouattara ministre délégué ivoirien en charge de l'Intégration et des Ivoiriens de l'Extérieur.

A sa suite, le Président Sénégalais a traduit sa solidarité aux différents pays de la zone confrontés à des menaces de paix. Il a promis tout mettre en œuvre avec ses Pairs pour un engagement fort dans le combat de lutte contre l'insécurité dans la zone. En vue de repositionner l'économie de la région assez impactée par les conflits armés et autres actions terroristes.

Le président sénégalais présidait ainsi sa toute dernière réunion des ministres des affaires étrangères de l'UEMOA en sa qualité de président de la République de son pays.



