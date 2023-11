Protection et Promotion des Droits de l’Homme : La CNDH présente son rapport 2022 sur la situation des Droits de l’Homme au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Protection et Promotion des Droits de l’Homme : La CNDH présente son rapport 2022 sur la situation des Droits de l’Homme au Mali Publié le mardi 28 novembre 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Atelier d`échange sur l`esclavage par ascendance au Mali

Bamako, le 26 Juillet 2021, l`hôtel de l`amitié a abrité l`atelier d`échange sur l`esclavage par ascendance au Mali organisé par la CNDH. Tweet



La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a présenté son rapport 2022 sur la situation des Droits de l’Homme au Mali à la presse. C’était le mardi 14 Novembre 2023 au siège du Conseil National du Patronat du Mali devant plusieurs journalistes de la presse audio visuelle, audio et en ligne.



Cette cérémonie de présentation était présidée par le Président de la CNDH, M. Aguibou BOUARE qui était accompagné par la vice-présidente, Me Aissata Founé TEMBELY et d’autres Commissaires et personnel de la CNDH. Les partenaires de la CNDH, L’Institut Danois des Droits de l’Homme (IDDH) et le Fonds d’Appui aux Moteurs du Changement (FAMOC) étaient également représentés à la cérémonie.



Cette activité avait pour objectif de contribuer à l’information et à la sensibilisation de l’opinion publique nationale et internationale à travers la présentation du rapport annuel 2022 de la CNDH sur la situation des droits de l’Homme à la presse nationale et internationale.



Elle a permis à la CNDH de distribuerplusieurs exemplaires du rapport à la presse, ouvrir une discussion sur la situation des droits de l’Homme au Mali avec la presse et enfin, faire une large diffusion du rapport.



Sur le plan méthodologique, le Président de la CNDH a d’abord présenté un résumé du rapport, ensuite les journalistes ont posé des questions. Ces questions ont essentiellement porté sur les rapports entre la CNDH et la nouvelle Direction Nationale des Droits de l’Homme, le suivi des recommandations du rapport 2021, l’impact des actions de la CNDH sur la situation carcérale etc.



Il faut noter que la Commission Nationale des droits de l’homme (CNDH) est une Autorité administrative indépendante créée par la loi N°2016-036 du 07 juillet 2016. Elle est l’Institution nationale des droits de l’Homme, le Mécanisme National de Prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La CNDH est également le Mécanisme de protection des Défenseurs des Droits de l’Homme.



Conformément à l’article 7 de ladite loi : «La Commission nationale des Droits de l’Homme produit un rapport annuel sur la situation des droits de l’homme au Mali. Le rapport est transmis au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et aux présidents des autres Institutions de la République.



Il fait également l’objet de débat au cours d’une séance plénière de l’Assemblée nationale. » Ce rapport a fait l’objet de débat au Conseil National de Transition.



Pour mémoire, les membres de la C