Septième conférence annuelle : l`UA et l`ONU condamnent unanimement les changements inconstitutionnels en Afrique

Dans un communiqué conjoint, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont exprimé leur préoccupation face à la résurgence des changements inconstitutionnels de gouvernement en Afrique. La septième Conférence annuelle UA-ONU, tenue à New York, a mis l’accent sur la nécessité d’un retour rapide et pacifique à l’ordre constitutionnel dans plusieurs pays africains.



En outre, la libération du Président Bazoum et d’autres responsables gouvernementaux détenus a été particulièrement soulignée.



La Conférence annuelle a également annoncé son engagement à renforcer les efforts conjoints pour favoriser des transitions politiques inclusives. Les organisations régionales telles que la CEEAC, la CEDEAO et l’IGAD joueront un rôle crucial dans ce processus. La Conférence a salué leurs initiatives et s’est engagée à les soutenir activement.



Face aux défis croissants au Sahel, la Conférence a réaffirmé son engagement à trouver des solutions pratiques.



La septième Conférence annuelle UA-ONU a conclu ses délibérations en lançant un appel pressant à des efforts soutenus pour mener à bien, dans les délais impartis, toutes les transitions politiques en cours en Afrique. Les dirigeants réunis ont insisté sur la nécessité cruciale d’organiser des élections démocratiques, inclusives, transparentes et crédibles pour garantir un avenir stable.



Enfin, la Conférence a salué positivement les récentes initiatives prises par les autorités de transition au Tchad pour renforcer la confiance au sein de la nation.



L.L