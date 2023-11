Lutte contre la corruption: des dizaines de dénonciations à l’OCLEI pour enrichissement illicite - abamako.com

Lutte contre la corruption: des dizaines de dénonciations à l'OCLEI pour enrichissement illicite Publié le mardi 28 novembre 2023

© aBamako.com par AS

Présentation du rapport annuel d`activité 2017 de L`OCLEI

Bamako, le 04 janvier 2019 L`OCLEI a présenté rapport annuel d`activité 2017 à l`hôtel Massaley Tweet

Dans le rapport 2022 de l’OCLEI, de l’Unité des Plaintes et des Dénonciations (UPD) de l’Office Central de l’Enrichissement Illicite a reçu 37 dénonciations par appel sur le Numéro vert 80 00 22 22, par courrier et par saisine verbale. Ces dénonciations qui émanent de personnes physiques et d’organisations socioprofessionnelles comportent de cas présumés d’enrichissement illicite; de cas présumés de corruption; de demandes d’information et d’intervention.



L’OCLEI a reçu également 39 dénonciations par courrier provenant de personnes

physiques, d’associations, d’ONG, etc. Ces dénonciations concernent les services

de l’Etat à hauteur de 51,28% ; les collectivités territoriales à 15,38% ; les élus locaux à 5,13% ; le secteur privé à 7,69% ; et les agents publics à 20,51%.



M.S