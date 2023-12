Après la reprise de la ville de Kidal par l’Armée : le Conseil national de la société civile cherche une autre alternative à l’accord d’Alger - abamako.com

Journée d`échange sur l`Accord pour la Paix issu du processus d`Alger

Le Conseil National de la Société civile a organisé ce samedi 9 décembre 2023, dans sa salle de conférence, une journée d'échange sur l'Accord pour la Paix issu du processus d'Alger. Cette journée qui avait pour thème "Quel avenir pour l'accord après la reprise de Kidal?" était présidée par Badra Alou Sacko, président du comité technique et de suivi.



L'objectif de la journée est d'échanger sur la situation actuelle du pays avec la reprise de la ville de Kidal afin de proposer une alternative au dialogue pour la paix et la cohésion nationale à travers l'Accord pour la Paix issu du processus d'Alger, de faire le point de la mise en œuvre du programme de Démobilisation et Réinsertion et de formuler des recommandations pertinentes pour un nouvel accord inter-Mallens.

" A travers cette journée, nous allons parler de la nouvelle orientation de l'Accord pour la Paix issu du processus d'Alger dans le contexte de reprise de la ville de Kidal '', a indiqué Badra Alou Sacko président du comité technique et de suivi.



Ont pris part à cette journée les laitières d'organisations de technique de suivi de la transition, la société civile membres du Comité, les organisations de la societe civile engagées dans les activités de pais et

réconciliation (Ginna Dogo, Tapital Palaaku, Irganda, Recotrade, mouvement Tabale) ,les Organisations de la Société Civile engagées dans les activités de des Droits humains (AMDH, CNDH, CAPDH) et les partenaires techniques et financiers (PNUD et Union européenne.



A.B