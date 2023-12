FORMATION : la FEMAFOOT outille les journalistes sportifs maliens - abamako.com

FORMATION : la FEMAFOOT outille les journalistes sportifs maliens Publié le lundi 11 decembre 2023

A cet effet, le Comité exécutif de la FEMAFOOT en collaboration avec l’Association des Journalistes Sportifs du Mali (AJSM), a organisé ce week-end (samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023) une session de formation à l’intention des journalistes sportifs du Mali. Cet atelier dénommé « Session de formation de haut niveau pour la CAN » s’est déroulé à l’hôtel Millenium (Hamdallaye ACI 2000) sous la conduite de l’expérimenté journaliste sénégalais Aliou Goloko.



Durant ces deux jours d’échanges avec l’officier média de la CAF, Aliou Goloko, les thèmes principaux développés s’articulaient sur le bon comportement des journalistes sportifs lors de la couverture des grands événements de la CAF, le rôle des officiers médias, à savoir, celui de la CAF, du COCAN (Officier média local) et celui de la sélection nationale. D’autres thèmes comme l’organisation des conférences de presse d’avant et d'après-match ainsi que la gestion de la zone mixte et des badges lors des rencontres internationales.



Malgré son calendrier chargé avec les préparatifs de la CAN et l’organisation des CAF Awards 2023 dont la cérémonie aura lieu demain (lundi 11 décembre) à Marrakech (Maroc) à partir de 18 heures, Aliou Goloko a été disponible et explicite. Il a été appuyé par l’intervention par visioconférence de Faustin Akafack, membre du Département de communication de la CAF qui s’occupe du développement des produits multi-médias de la CAF qui a aussi éclairé les journalistes sportifs sur la mise à jour des comptes Média Channel.



Il a également donné des astuces très importantes sur la nouvelle mode d’inscription sur la plateforme Média Channel, le processus d’accréditation et comment consulter les activités de la CAF sur la plateforme, tels que l’inscription pour les tickets de matchs, comment consulter le calendrier des différentes compétitions, les feuilles de matchs, les lettres d’accréditation et autres…



Outre les interventions éclairées du formateur, Aliou Goloko, de Faustin Akafack, et du président de l’AJSM, Oumar Baba Traoré, les doyens de la presse sportive malienne, Kalifa Nama Traoré et Baba Cissouma qui sont à plusieurs grands événements couverts, notamment la CAN, ont partagé leurs expériences avec la jeune génération.



A la suite de la narration de leur histoire, ces deux modèles de la presse sportive malienne ont été magnifiés par les jeunes confrères à travers des témoignages très émouvants.



Lors de la cérémonie d’ouverture, le premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Silvain Diakité, a indiqué que l’organisation de cette formation répond à un double impératif. Il s’agit de renforcer périodiquement les compétences des journalistes sportifs maliens et de les préparer à la couverture d’événements internationaux majeurs telle que la CAN. Il a également exhorté les journalistes sportifs à plus d’assiduité et d’engagement ainsi que la maitrise des règles d’éthique et de déontologie.



En marge de cette session de formation, le Responsable marketing de la FEMAFOOT, Mamadou Diallo a éclairé les journalistes sur les droits TV et d’exploitation audiovisuelle des compétitions nationale et internationale.



Notons que ces deux (2) jours de formation qui ont permis aux journalistes sportifs maliens d’échanger avec le formateur Aliou Goloko qui n’a esquivé aucune question et qui a été brillant dans toutes ses interventions en traitant des cas pratiques, ont été également un véritable moment de fortes émotions et de reconnaissance