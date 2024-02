CAN 2023/Foot Event Networking : un numéro spécial du magazine panafricain de football “Afrique Matchs” officiellement présenté - abamako.com

CAN 2023/Foot Event Networking : un numéro spécial du magazine panafricain de football "Afrique Matchs" officiellement présenté Publié le vendredi 9 fevrier 2024

© aBamako.com par N`GUESSAN Franck

Can 2023: présentation du magazine panafricain de football dénommé "Afrique Matchs"

Abidjan le 08 février 2024. A l`occasion de la 34e édition de la Coupe d`Afrique des Nations (CAN 2023), une présentation du numéro spécial CAN 23 du magazine panafricain de football dénommé "Afrique Matchs" s`est tenue ce jeudi lors du foot event networking en partenariat avec 1xbet à Cocody. Tweet

Le magazine panafricain de football Afrique Matchs a sorti un numéro “spécial CAN 23”, ce jeudi 08 février 2024 à la villa Lepic sis à Cocody, à l’occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se tient en Côte d'Ivoire depuis le 13 janvier dernier.



Pour cette présentation officielle de ce numéro spécial dudit magazine, c'est une soirée Foot Event Networking autour du football qui a été organisée en partenariat avec 1XBET, une société de paris en ligne.



Yves Sawadogo, promoteur du magazine indique être "dans une bonne dynamique pour la finale du dimanche" qui opposera le Nigeria et la Côte d'Ivoire.



"Je suis très ravi de vous recevoir parmi nos invités», s'est il réjoui lors de ce Foot Évent Networking visant à «réunir la grande famille du football" notamment les consultants sportifs, les sportifs en activité ou pas et les acteurs du monde footballistique.



Le rédacteur en chef de Afrique Matchs, Malick Daho a quant à lui présenté le magazine et ses objectifs, lors la de cette cérémonie marquée par la présence de plusieurs anciennes gloires du football africain au nombre desquelles l’ex capitaine des éléphants Gadji Celi, Michel Boli, Salomon Kalou, Claude Makélélé, Joseph-Antoine Bell.



Le magazine panafricain de football Afrique Matchs est un bimestriel gratuit pour la valorisation du football panafricain.





R-SEKONGO