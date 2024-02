Assises: Pour avoir donné des coups mortels à son collègue, AK écope 5 ans de prison ! - abamako.com

News Société Article Société Assises: Pour avoir donné des coups mortels à son collègue, AK écope 5 ans de prison ! Publié le lundi 12 fevrier 2024 | le sursaut

Le mercredi 31 janvier dernier, était à la barre des Assises, A.K, un laptot de son état, qui a donné la mort par des coups mortels à l’aide d’une pierre à son collègue, des suites d’une altercation. Il s’en est sorti avec une peine de 5 ans d’incarcération, bénéficiant des circonstances atténuantes.



Les faits se sont déroulés courant Novembre 2020. En effet, A.K et D.B (Victime) étaient des laptots. Alors qu’ils étaient au travail, A.K s’est retiré pour se reposer pendant un temps. Ainsi, de son retour de

pause pour reprendre service, une altercation l’opposa à D.B à propos de chiffons que les deux utilisaient dans le cadre de leurs activités. C’est ainsi que l’oncle du défunt (D.B) intervient pour les séparer. Les deux se rejoignent afin de poursuivre le travail. Mais c’était sans savoir que le nommé

A.K en avait gros sur le cœur suite au coup qu’il a reçu de D.B lors de cette rixe et était décidé de lui rendre la monnaie de sa pièce. Contre toute attente, il s’est saisi d’une pierre avant de la lancer en

direction de la tête de D.B et celuici succomba à ses blessures. À savoir qu'en vertu des dispositions de l'article 202 du Code Pénal, les coups mortels consistent en l'administration de coups, blessures, lesquels, sans intention de donner la mort l'ont cependant occasionnée. En outre, parlant del'état mental de l'accusé, le rapport d'expertise mentale a conclu l'absence de toute anomalie physique de nature à influer sur la responsabilité pénale de l'inculpé.



Devant la Cour, le mercredi 31 janvier, A.K répondait de son crime, notamment, ses coups

mortels à l’encontre de son collègue. Après d’intenses débats et des interrogatoires, justice fut rendue. Bénéficiant des circonstances atténuantes, A.K a été condamné à 5 ans de prison. Placé sous mandat de dépôt en 2020, il lui reste 1 année à vivre derrière les grilles.



Mariam Sissoko