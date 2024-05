Mali: les groupes séparatistes forment une nouvelle coalition - abamako.com

Politique Mali: les groupes séparatistes forment une nouvelle coalition Publié le vendredi 3 mai 2024 | AFP

© RFI par DR

Mahamadou Djeri Maiga, vice-président du MNLA et sa délégation sont à Alger pour discuter des accords de paix, le 16 juillet 2014.

Les principaux groupes séparatistes qui affrontent les forces gouvernementales dans le Nord

du Mali ont annoncé qu'ils formaient une nouvelle coalition et nommé une figure

indépendantiste à leur tête, selon un communiqué rendu public jeudi.

Les représentants du Cadre stratégique permanent (CSP), une alliance de groupes armés

séparatistes à dominante touareg, ont annoncé à l'issue d'une réunion qui s'est déroulée fin

avril la création d'une "nouvelle structure avec pour finalité de parvenir à la création d’une

seule entité politique portant les revendications du peuple de l’Azawad", nom du territoire

revendiqué par les indépendantistes dans le Nord du Mali.

Les groupes armés séparatistes ont perdu le contrôle de plusieurs localités du Nord fin 2023

après une ofensive de l'armée malienne qui a culminé par la prise de Kidal, bastion de la

revendication indépendantiste et enjeu de souveraineté majeur pour l'Etat central.



"L'un des objectifs premiers et majeurs de la nouvelle structure est d'arracher par toutes les

voies un statut politique et juridique pour le territoire de l'Azawad", précise le texte, dont les

auteurs appellent les "forces vives de l’Azawad (…), à se donner la main et à se mobiliser pour

défendre leur existence sur leur territoire".

Le CSP, ou Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP

PSD) réunissait depuis sa création en 2021 la Coordination des mouvements de l'Azawad

(CMA), dont les groupes se trouvent désormais en conflit ouvert avec Bamako, et des

mouvements restés fidèles au régime qui avaient annoncé leur retrait du CSP en septembre.

Selon le communiqué publié jeudi, la nouvelle alliance, appelée Cadre stratégique

permanent pour la défense du peuple de l'Azawad (CSP-DPA), est présidée par Bilal Ag

Acherif, une figure des indépendantistes et adversaire historique du gouvernement central,

qui a fait l'objet de sanctions financières émises par les autorités maliennes au mois de mars.



Le Mali, pays pauvre et enclavé au cœur du Sahel, est plongé dans une crise multiforme depuis le déclenchement, en 2012, d'insurrections indépendantiste et jihadiste dans le nord.



Des militaires ont pris le pouvoir par un coup d'Etat en 2020 et ont rompu leur partenariat militaire avec la France, ancienne puissance coloniale, pour se tourner vers la Russie.

