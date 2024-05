Demarrage ce lundi de la phase nationale du dialogue inter-Maliens - abamako.com

Publié le lundi 6 mai 2024 | APA

Le président de la Transition recevant les TDR du dialogue inter Maliens des mains du président du comité de pilotage Ousmane Issouf Maiga

Ce lundi 6 mai marque le début très attendu de la phase nationale du dialogue inter-Maliens, un événement crucial pour un pays confronté à de multiples défis. Initialement axé sur la paix, la sécurité et la réconciliation nationale, ce dialogue, prévu jusqu’au vendredi 10 mai, est au cœur de débats politiques intenses alors que la période de transition approche de sa conclusion.



Les discussions, amorcées au niveau local, ont plus porté sur des questions politiques notamment la prolongation de la transition. Malgré l’expiration de la période initiale en mars dernier, beaucoup prédisent que cette phase nationale s’inscrive dans la même logique.



Une préoccupation majeure réside dans l’absence de certains acteurs clés, notamment des partis politiques suspendus par les autorités, et de certains groupes armés rebelles.



Le dialogue inter-Maliens vise avant tout la paix et la réconciliation nationale, cherchant à restaurer la cohésion en s’attaquant aux causes profondes des crises.



À travers des discussions inclusives, les participants sont appelés à identifier des mécanismes de résolution des conflits et à surmonter les obstacles à la paix, notamment en abordant des questions cruciales comme la sécurité et la restructuration politique.



Alors que le Mali s’engage dans cette phase nationale du dialogue inter-Maliens, les attentes sont élevées mais les défis demeurent nombreux. La capacité des parties prenantes à surmonter les divergences politiques et à œuvrer collectivement pour la paix et la réconciliation sera déterminante pour l’avenir du pays.