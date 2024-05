Le colonel Goita devrait diminuer son salaire à 1 500 000 F - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le colonel Goita devrait diminuer son salaire à 1 500 000 F Publié le samedi 11 mai 2024 | maliactuel

© aBamako.com par DR

Cérémonie d`ouverture de la phase nationale du dialogue Inter-Maliens

Bamako, le 6 mai 2024. Le président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, a présidé la cérémonie d`ouverture du dialogue inter-Maliens au CICB Tweet



A cet effet, en cette période de transition, le colonel Goita se devait de diminuer son salaire à 1 500 000 F CFA vu que ses charges sont prises par l’État. Ainsi, il aurait été un patriote, un modèle à suivre qui aura posé un acte historique. Quant au Premier ministre qui dispose d’un fond de souveraineté de 75 millions de FCFA, et 3 millions de F CFA comme salaire. Sous cette transition, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga devrait diminuer son salaire à 1 000 000 F CFA pour montrer le bon exemple de sacrifice. Ces derniers devraient instruire un salaire de 500 000 F CFA pour les ministres et 300 000 F CFA pour les membres du CNT. Actuellement, les membres du CNT empochent chaque mois près de 2 millions de F CFA c’est qui anormal. Son président Colonel Malick Diaw touche près de 3 millions de F Cfa avec un fond de souveraineté de 35 millions de F CFA. Ce montant appartient à l’Assemblée nationale. En tout cas, il n’est pas trop tard pour bien faire surtout que le pays est sous embargo à cause d’elles et que les populations souffrent le martyr. Elles demandent toujours les sacrifices des populations et pourtant c’est à elles d’abord de faire des sacrifices et de montrer le sens du vrai patriotisme. Quand même, elles peuvent s’inspirer des hommes intègres du Burkina Faso qui décident de diriger leur transition bénévolement. Si nos autorités n’ont l’idée, et l’esprit patriotique de diminuer leurs salaires avec une éventuelle augmentation des membres du CNT et 3du gouvernement, le budget du Mali supportera une lourde charge pour le confort de ses autorités.



M.L KONE