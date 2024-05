Production de lithium au Mali : le gouvernement signe un accord avec une société chinoise - abamako.com

Publié le mardi 14 mai 2024

La première mine de lithium du Mali commence sa production en août 2024 et sera exploitée par une la société chinoise pour une durée de 21 ans. Cette annonce a été faite le lundi 13 Mai 2024 par le gouvernement du Mali, à travers le Ministre des Mines et celui de L’ Économie et des Finances lors de la signature d’un accord avec la société Ganfeng lithium pour l’exploitation du lithium Galamina dans la région de Bougouni.



Selon le ministre des Mines, M Amadou Keita, avec la signature de cet accord historique qui va migrer sur le code de 2023 avec l’augmentation à 35 % de la participation de l’état et des nationaux.



Il faut souligner que 35 % des revenus de cette mine revient à l’Etat malien, plus de 100 milliards de FCFA seront versés dans les caisses de l’Etat par an, 25 milliards seront mobilisés pour le développement durable et et 150 milliards seront gagnés par les entreprises maliennes. Aussi avec cet accord il y aura la rétrocession de la mine Morila à SOREM



Le PDG de la société chinoise Ganfeng lithium, M Wang wenbo a souligné que la société travaillera pour produire le lithium dans un meilleur délai .