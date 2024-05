Un festival des sports extrêmes des BRICS prévu en Russie début juin - abamako.com

Un festival des sports extrêmes des BRICS prévu en Russie début juin
Publié le vendredi 17 mai 2024

Un festival des sports extrêmes des BRICS prévu en Russie début juin

La ville russe de Nijni Novgorod accueillera un festival des sports extrêmes baptisé BRICS Skate Cup début juin, à l'occasion d'une conférence des ministres des Affaires étrangères des BRICS.



Le festival des sports extrêmes BRICS Skate Cup se tiendra début juin à Nijni Novgorod, à 400 km de Moscou, dans le cadre du Grand Skate Tour et à l'occasion d'une conférence des ministres des Affaires étrangères des BRICS, ont annoncé ce jeudi 16 mai les organisateurs de l'événements.

Six pays africains parmi les participants

Ce nouveau projet de Grand Skate Tour réunira les participants de 23 pays dont six pays africains: l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Sénégal et le Zimbabwe.