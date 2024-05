Communiqué / sécurité: L’AJMUDI-Mali demande la dissolution des associations qui soutiennent les sectes déstabilisatrices - abamako.com

Après la condamnation des actes blasphématoires considérés comme une violation de la Constitution de la République, une violation des principes de paix et de vivre ensemble enseignés par le Saint Coran et les nobles hadiths du prophète (sas) par le Haut Conseil Islamique, l’Alliance de la Jeunesse Musulmane pour l’unité et la défense de l’Islam au Mali (AJMDI-Mali) a donné de la voix. Des centaines de fidèles musulmans, suite à l’appel de l’AlJMUDI-Mali, se sont réunis ce vendredi 17 mai 2024, dans l’enceinte de la grande mosquée de Bamako. L’objet de ce rassemblement est de dénoncer les actes blasphématoires contre l’islam et ont demandé la dissolution de toutes les associations qui soutiennent directement ou indirectement ces sectes déstabilisatrices. Ci-dessous la déclaration de l’AJMDI-Mali.



Louange à Dieu, Seigneur des mondes, qui est adoré en vérité, et que la bénédiction et la paix soient sur le Messager envoyé aux mondes, noir et blanc, et sur toute sa famille et ses compagnons.



Considérant la parole d’Allah Tout-Puissant: (Ô gens ! En effet, Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle et avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez. En effet, le plus honorable d’entre vous auprès de Dieu est Le plus juste d’entre vous.>>> Sourate Al-Hujurat, verset 13.



Considérant la parole du prophète (sas) « Celui qui voit une chose répréhensible qu’il la change avec sa main, sinon avec sa langue, sinon avec son cœur et ceci est le dernier niveau de la foi >>;



Vu l’article premier de la Constitution de la République du Mali qui interdit toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la religion, la couleur, la langue, la race, le sexe ou l’opinion politique;



Vu l’article 40 de la Constitution, qui stipule que la défense de la patrie est le devoir de tout citoyen;



Compte tenu des tentatives successives de déstabilisation de la sécurité nationale par une secte importée provocatrice qui prétend insulter les religions, en particulier l’Islam et ses symboles, et les musulmans;



Considérant que la communauté musulmane malgré qu’elle soit majoritaire à toujours vécu avec ses coreligionnaires dans la paix et le vivre ensemble depuis plus d’un millénaire;



L’Alliance de la Jeunesse Musulmane pour l’unité et la Défense de l’Islam au Mali (AJMDI-MALI) joint sa voix à celle du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) pour dénoncer ces actes blasphématoires considérés comme une violation de la Constitution de la République, une violation des principes de paix et de vivre ensemble enseignés par le Saint Coran et les nobles hadiths du prophète (sas).



L’AJMDI-MALI avec toutes ses associations et ses démembrements dans toutes les régions du pays, dit en un mot «Nous n’autorisons pas et n’accepterons pas les attaques contre l’Islam et ses symboles par quiconque, quel qu’il soit, pour quelque revendication que ce soit, et dans n’importe quelle circonstance. >>



Nous appelons tous les musulmans maliens à accomplir leur devoir religieux en se désolidarisant de ce groupe satanique et à les boycotter totalement dans le respect de la loi.



L’AJMDI-MALI invite les imams, les prédicateurs et tous les leaders à sensibiliser les fidèles avec argumentation, sagesse et bonne exhortation sur les dangers de ces nouveaux déstabilisateurs afin qu’ils ne tombent pas dans leur égarement.



Nous les appelons également à invoquer Allah à travers les prières de Qunut pour la préservation de notre pays de la misère et des complots internes et externes qui le menacent. La coalition invite ces « adorateurs de Pharaons aux repentirs sincères afin de ne pas finir comme leur maître qui est dans le châtiment de la fournaise.



Nous appelons les vrais chasseurs, les traditionalistes et autres formes de croyances à ne pas s’associer à ces ennemis de la paix.



Enfin nous invitons les plus hautes autorités de l’État à jouer pleinement leur rôle en s’opposant fermement à ceux qui menacent la sécurité nationale à travers des attaques ciblant l’islam, religion de la majorité du peuple malien.



L’AJMDI-MALI regrette que cette secte provocatrice ait été mentionnée au même titre que les religieux dans le programme national d’éducation aux valeurs (PNEV) remis au Président de la Transition le Mardi 23 Avril 2024.



L’AJMDI-MALI regrette la sous-représentativité de la communauté musulmane dans les instances et commissions techniques discutant des enjeux majeurs de la Nation.



Nous joignons notre voix à celle du Haut Conseil Islamique pour demander la dissolution de toutes les associations qui soutiennent directement ou indirectement ces sectes déstabilisatrices.



Nous invitons également tous les médias audiovisuels ainsi que la presse écrite à ne pas servir de relais pour ces déstabilisateurs au risque d’être complices des conséquences qui en découleront.



Fais à Bamako, le 17 Mai 2024



Vive l’Islam au Mali. Vive la paix et la sécurité. Que Dieu bénisse le Mali et le peuple du Mali.