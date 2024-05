Lutte contre la Corruption et la délinquance économique et financière : le ministre Kassogue annonce l’organisation d’une session spéciale de la cour d’assises - abamako.com

Lutte contre la Corruption et la délinquance économique et financière : le ministre Kassogue annonce l'organisation d'une session spéciale de la cour d'assises Publié le mercredi 15 mai 2024

© aBamako.com par DR

Lutte contre la Corruption et la délinquance économique et financière : le ministre Kassogue annonce l`organisation d`une session spéciale de la cour d`assises

Conformément aux engagements de son département, et pour plus de diligence dans le traitement des dossiers judiciaires en matière économique et financière, le ministre de la justice Mamadou Kassogue a annoncé l’organisation, dans les semaines à venir, d’une session spéciale de la cour d’assises de Bamako sur les dossiers de corruption et de délinquance économique et financière.



Cette annonce du Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux a été faite en présence de l’ambassadeur de Canada au Mali et du directeur de LUCEG ce mercredi 15 mai lors de la cérémonie d’ouverture de la première édition du colloque international sur le genre et la corruption organisée par le Projet d’ Appui à la Lutte contre la Corruption pour et par 1"égalité des Genres (LUCEG)



Rappelons que cette 1ère édition du colloque international sur le genre et la corruption organisée par LUCEG, une initiative de l’École nationale d’administration publique du Québec- ÉNAP (Canada), financée par Affaires mondiales Canada avait pour thème : ’’Femmes et Corruption Briser le silence et agir ensemble’.