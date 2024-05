Cyclisme : la 10 ème édition du Tour du Mali se déroulera du 21 au 26 mai 2024 - abamako.com

Championnat National de cyclisme

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l'Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Abdoul Kassim Fomba, a présidé le mardi 14 Mai 2024 la Conférence de presse du lancement de la 10 ème édition du Tour du Mali au palais des sports de Bamako.



Cette 10 ème édition portée par la fédération malienne du cyclisme

qui se déroulera du 21 au 26 mai 2024 sur dix étapes, s'inscrit dans le cadre du calendrier Africa Tour 2024 de l'union cycliste international.



Durant six jours les cyclistes de plus 15 pays Africains vont parcourir 790 kilomètres en passant par Bamako, Bougouni, Sikasso, Ségou, Koutiala Fana.



Selon les organisateurs, ce Tour Cycliste va permettre de faire découvrir la culture malienne, faire la promotion de l'AES et de véhiculer des messages sociaux et humanitaires .



Dans son intervention le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l'Instruction Civique et de la Construction Citoyenne Abdoul Kassim Fomba a réaffirmé l'accompagnement de son département pour le bon déroulement de l'événement.





M.S