Les échanges se sont déroulés le lundi 13 mai 2024, dans la Salle de réunion du département, sous la présidence du ministre SY SAVANÉ. Les membres du Cabinet élargi et les responsables des services centraux étaient présents à la rencontre.



L'objectif était d'inviter les promoteurs d'écoles privées à accompagner le département pour un bon déroulement des examens de fin d'année scolaire et à s'impliquer davantage dans leur organisation.



A l'issue de la réunion, les hôtes du jour se sont dit satisfaits de l'invitation du département pour relever les défis communs. La rencontre de ce lundi, a également permis d'échanger sur plusieurs difficultés dans le secteur. Les promoteurs ont réitéré leur disponibilité à accompagner les efforts du ministre et de ses collaborateurs dans l'organisation des examens de fin d'année.



A l'issue des échanges, le ministre, qui compte sur l'implication effective de tous les acteurs pour un bon déroulement des examens, s'est dit rassuré quant à l'engagement et la disponibilité des responsables rencontrés.



M.S