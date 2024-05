Mali : la mission de formation militaire européenne officialise son départ - abamako.com

News Politique Article Politique Mali : la mission de formation militaire européenne officialise son départ Publié le vendredi 17 mai 2024 | TV5

© aBamako.com par A S

Passation de commandement à l`EUTM

La cérémonie de passation de commandement à l`EUTM s`est déroulée au Quartier général Tweet

La mission de formation militaire de l'Union européenne au Mali est terminée. Les Vingt-Sept ont décidé, le 8 mai, de ne pas renouveler le mandat. Son départ a été officialisé son départ après onze années, dans un communiqué publié, vendredi 17 mai.



La cérémonie officialisant le départ des formateurs européens s'est déroulée, vendredi 17 mai, au quartier général de la mission à Bamako, la capitale du Mali, selon l'EUTM.







L'EUTM (European Union Training Mission) a été déployée en 2013 pour entraîner et conseiller les forces maliennes, confrontées depuis 2012 à la propagation djihadiste. Elle a compté jusqu'à 700 soldats d'une vingtaine de pays européens et eu plus de 20.000 soldats maliens sous sa tutelle.



Ses effectifs ont toutefois été nettement réduit dans un contexte de tensions diplomatiques entre Bamako et ses partenaires occidentaux.





Deux morts en onze années de formation

L'Union européenne (UE) a décidé de ne pas renouveler le mandat de cette mission compte tenu de "l'évolution de la situation politique et sécuritaire" dans le pays, selon la Commission européenne.



Des militaires ont pris le pouvoir par la force en 2020 et rompu l'alliance anti-djihadiste convenue avec la France et ses partenaires européens, pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie.



Durant le mandat de l’EUTM, deux membres de la mission ont perdu la vie depuis 2013 : un militaire portugais, tué en 2017 lors d'une attaque sur un camp à Bamako, et un militaire espagnol, mort en 2018 près de la ville de Sévaré (centre), selon l'EUTM.