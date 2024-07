Classement FIFA de juillet 2024 : voici les 15 pays du peloton de tête, l’Argentine meilleure équipe mondiale - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Classement FIFA de juillet 2024 : voici les 15 pays du peloton de tête, l’Argentine meilleure équipe mondiale Publié le jeudi 18 juillet 2024 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Fifa

Tweet

Après la conclusion de l'Euro 2024 et de la Copa America, les récents résultats ont impacté le classement FIFA, confirmant l'Argentine comme la meilleure équipe mondiale. La France maintient sa position de deuxième malgré une performance mitigée à l'Euro. L'Espagne, championne d'Europe, réalise une remontée impressionnante en gagnant 5 places pour occuper la troisième position.



L'Angleterre, demi-finaliste de l'Euro, monte d'une place et se classe quatrième, reléguant le Brésil à la cinquième place après une Copa America décevante. En revanche, la Belgique et la Croatie ont chuté dans le classement, perdant respectivement trois et trois places.



Voici le top 15 du classement FIFA mis à jour :



1. Argentine : 1901,48 pts (-)

2. France : 1854,91 pts (-)

3. Espagne : 1835,67 pts (+5)

4. Angleterre : 1812,26 pts (+1)

5. Brésil : 1785,61 pts (-1)

6. Belgique : 1772,44 pts (-3)

7. Pays-Bas : 1758,51 pts (-)

8. Portugal : 1741,43 pts (-2)

9. Colombie : 1727,32 pts (+3)

10. Italie : 1714,29 pts (-)

11. Uruguay : 1713,15 pts (+3)

12. Croatie : 1701,31 pts (-3)

13. Allemagne : 1686,02 pts (+3)

14. Maroc : 1669,44 pts (-2)

15. Suisse : 1654,10 pts (+4)



Ce classement reflète les performances récentes des équipes nationales à travers les compétitions majeures, mettant en lumière les changements significatifs dans le paysage du football mondial.



HB