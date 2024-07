États généraux du notariat malien: le Premier ministre invite les notaires à « adopter une approche adaptée au contexte sécuritaire actuel » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société États généraux du notariat malien: le Premier ministre invite les notaires à « adopter une approche adaptée au contexte sécuritaire actuel » Publié le jeudi 18 juillet 2024 | aBamako.com

© Autre presse par DR

États généraux du notariat malien: le Premier ministre invite les notaires à « adopter une approche adaptée au contexte sécuritaire actuel »

Tweet

Placés sous le thème :"Le notaire : un acteur majeur de la sécurité juridique, du recouvrement d'impôts, du développement économique et de la paix sociale", les états généraux du notariat du Mali, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, se tiennent pendant deux jours, ce jeudi 18 et ce vendredi 19 juillet 2024 à l'hôtel Radisson Collection.



Les états généraux dont la dynamique a été insufflée par le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamadou Kassogué, dresseront le diagnostic du notariat malien afin de prescrire les traitements nécessaires aux maux de cette profession encore peu connue du grand public. A travers les travaux, il s’agit de réfléchir aux moyens de rendre un service de notariat de qualité à l’Etat et aux populations.

C’est, en effet, en ces termes qu’a été expliqué l’objectif du forum par Me Demba Koné, président de la commission scientifique de l’Ordre des notaires du Mali et président du comité préparatoire de la rencontre. Quant au président de l’Ordre des notaires, Me Yacouba Massaman Keïta, son allocution a porté sur la crise multidimensionnelle qui a frappé le Mali et le rôle du notariat dans un contexte où la stabilité socio-économique est cruciale.



Pour sa part, le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a estimé qu’au regard de la crise sécuritaire actuelle, il appartient aux corporations de veiller à la mise à jour constante et à la réadaptation continue des cadres du métier en termes d’éthique et de déontologie.



Il a souligné que les notaires ont un important rôle dans la lutte contre, entre autres fléaux, le financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux, la corruption et la spéculation juridique. Selon lui, confier le service public de la preuve au notaire permet, dans ce sens, de favoriser les investissements massifs et de désengorger les tribunaux.



La contribution du notaire, de par son apport dans l’atteinte des objectifs budgétaires de l’Etat visant une économie plus formelle et sécurisée, mérite toute l’attention des autorités maliennes, a rappelé le Chef du Gouvernement.



Les états généraux étant le lieu adéquat pour définir le devenir de la profession, Choguel Kokalla Maïga a invité les notaires à adopter une approche créative et inclusive qui puisse prendre en compte les réalités intrinsèques et particulières du Mali.



A l’issue des travaux ce vendredi 19 juillet 2024, l’Ordre des notaires du Mali, composé de 61 membres, dont 19 femmes, transmettra ses recommandations à la tutelle.



M.S