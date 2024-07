Ministère de l’Agrculture : Lassiné Dembélé a passé la main à Daniel Siméon Kelema - abamako.com

La cérémonie de passation de service entre le Ministre de l'Agriculture sortant, Lassine DEMBELE, et le Ministre entrant, Daniel Siméon KELEMA, s'est déroulée jeudi 18 juillet 2024, dans l'après-midi.

Après les procédures administratives, les deux personnalités ont rencontré les Directeurs des structures centrales et rattachées, les cadres du département et le personnel.

Prenant la parole, le Ministre de l'Agriculture sortant a remercié toute l'assistance pour le travail accompli. Il a salué le soutien total et entier de son ex-personnel dans l'exécution de l'œuvre commune pour le rayonnement du secteur agricole.



Lassiné Dembélé n'a pas manqué d'inviter les uns et les autres à accompagner avec abnégation son successeur non sans formuler un pardon réciproque à toute l'assistance pour tout éventuel raté.



A son tour, le Ministre entrant a salué le travail abattu par son prédécesseur dans un contexte de défis à relever pour l'essor rural.

Daniel Siméon KELEMA a décliné ses maîtres mots dans le travail assigné aux cadres et au personnel à savoir: la responsabilité, l'esprit d'équipe et d'anticipation pour aboutir à des réflexions et stratégies efficientes conformément à la vision du Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA.

Des bénédictions ont été formulées pour une bonne campagne agricole dans la santé, et pour un Mali stable et prospère.



