Des ministres du Niger et du Burkina au Mali pour la Semaine nationale de la Réconciliation

Le ministère malien de la Réconciliation a annoncé que des ministres du Niger et du Burkina Faso étaient arrivés à Gao pour la Semaine nationale de la Réconciliation



La ville de Gao, d’où a été lancée la Semaine nationale de la Réconciliation (SENARE 2024), a accueilli des responsables du Niger et du Burkina, a déclaré ce dimanche 15 septembre le ministère malien de la Réconciliation.



Nandy Somé-Diallo, ministre burkinabè de la Solidarité et de la famille, et Mohamed Toumba, ministre nigérien de l’Intérieur, ont été accueillis par le colonel-major Ismaël Wagué, ministre malien de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, et Abdoulaye Maïga, ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, ministre d’État et porte-parole du gouvernement.