Donald Trump visé par une autre tentative d'assassinat Publié le lundi 16 septembre 2024

© Autre presse par DR

Donald Trump élu président des Etats-Unis

Donald Trump a été visé par une autre tentative d’assassinat, a déclaré la députée US Marjorie Taylor Greene. Selon elle, M.Trump est sain et sauf.



"Des coups de feu ont été tirés sur le terrain de golf de Trump à West Palm Beach, en Floride. Un AK-47 a été découvert dans les buissons, selon les forces de l’ordre locales. L’équipe de campagne de Trump a publié un communiqué confirmant que l’ex-Président Trump est sain et sauf. Un suspect aurait été appréhendé", a indiqué le fils de Donald Trump sur X.



L’état-major de campagne de Trump a déclaré que des coups de feu avaient été tirés près de lui, mais que le politicien lui-même était en sécurité.