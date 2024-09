Bamako : l’armée repousse une attaque terroriste contre le camp de Gendarmerie à Faladié - abamako.com

Bamako : l'armée repousse une attaque terroriste contre le camp de Gendarmerie à Faladié Publié le mardi 17 septembre 2024 | aBamako.com

Dans la matinée de ce mardi 17 septembre 2024, à l’aube, des points sensibles de la capitale ont été visés par des attaques terroristes, notamment les écoles de la Gendarmerie à Faladié.

La vive réaction des Forces de Défense et de Sécurité a permis de repousser ces attaques. En cette circonstance, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile rassure les populations que la situation est totalement sous contrôle et les invite à vaquer librement à leurs occupations.

Enfin, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile dit compter sur la vigilance et l’esprit patriotique des populations, tout en les exhortant à signaler aux Forces de Défense et de Sécurité, tout mouvement suspect ou fait digne d’intérêt.



