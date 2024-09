Attaque terroriste contre l’école de la Gendarmerie : le gouvernement restreint temporairement l’accès à l’aéroport - abamako.com

Attaque terroriste contre l'école de la Gendarmerie : le gouvernement restreint temporairement l'accès à l'aéroport Publié le mardi 17 septembre 2024 | aBamako.com

Le gpuvernement a décidé de restreindre temporairement l'accès à l'aéorport international Modibo KEITA Sénou suite à l'attaque terroriste qui a visé les écoles de la Gendarmerie nationale à Bamako. Ces établissements étant situés non loin de la zone aéroportuaire, cette disposition a été prise prévenir tous risques, selon le ministre des Transports et des Infrastructures, signataire de la note donnant l'information. Le Ministre a saisi cette occasion pour inviter les usagers au calme et les assurer des dispositions en cours pour la levée des restrictions qui fera l'objet d'un communiqué ultérieur.

Des coups de feu ont été entendus au petit matin de ce mardi 17 septembre 2024, dans les environs de l'école nationale de gendarmerie, cible d'une attaque terroriste repoussée par les hommes du Colonel Assimi Goïta, Chef de l'Etat.



