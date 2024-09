Communiqué de Appel Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Communiqué de Appel Mali Publié le mardi 17 septembre 2024 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Cybercriminalité: le président de Appel Mali explique le plaidoyer pour les professionnels des médias et assimilés dans le cyber espace au Mali

Tweet

Ce mardi 17 septembre 2024, une attaque terroriste a visé l’école de gendarmerie de Bamako tôt ce matin.



L’État-major a rapidement réagi en rassurant la population sur la maîtrise de la situation, après avoir procédé à un ratissage complet du secteur ciblé.



Cette attaque, d'une gravité , a frappé notre capitale, touchant directement une institution symbolique qu'est l’école de gendarmerie.

Cet événement a suscité de vives réactions sur internet et les réseaux sociaux.



Si certains internautes se contentent de fournir des informations utiles pour orienter les citoyens, d'autres diffusent des

images et des informations sensibles et tendancieuses, incitant à la violence et la haine.



En ces moments critiques, l’heure n’est pas au sensationnel.

L'Association des Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL Mali) condamne fermement ces pratiques, qui violent la charte de bonne conduite pour la citoyenneté et a paix.



À cet effet, APPEL Mali exhorte tous les professionnels des médias en ligne à se démarquer de la quête du buzz et à opter pour un traitement de 'information responsable et professionnel, au

service de la paix et de a cohésion sociale.

Le terrorisme ne connaît ni ethnie ni race : son unique objectif est de semer la terreur. Ne devenez

pas des amplificateurs de cette terreur dans le cyberspace.

APPEL Mai invite ses membres à faire preuve d’un professionnalisme exemplaire en cette période

sensible, afin de contribuer à a stabilité et à la paix dans notre pays.

Vive le Mali, vive le professionnaisme. Ensemble, nous sommes une force.

Bamako, le 17 septembre 2024

Modibo FOFANA

Président