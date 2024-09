Fluidité routière: un ultimatum de 48h fixé pour retirer les véhicules stationnés le long de la route - abamako.com

Fluidité routière: un ultimatum de 48h fixé pour retirer les véhicules stationnés le long de la route Publié le jeudi 19 septembre 2024 | aBamako.com

Communiqué



Le Ministre des Transports et des Infrastructures a constaté que les véhicules stationnés le long des axes routiers constituent une entrave à la circulation routière et un risque pour la sécurité publique et la sécurité nationale.

En conséquence, le Ministre invite les propriétaires des véhicules stationnés le long des voies routières à procéder à leur retrait dans les quarante huit heures (48) qui suivent la diffusion du présent communiqué.

Passé ce délai, les intéressés s'exposeront à l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Le Ministre sait pouvoir compter sur le sens civique et l'esprit de compréhension de tous les citoyens.



Bamako, le 19 septembre 2024