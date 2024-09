25 millions pour renforcer la capacité opérationnelle du Centre de Coordination et de Gestion des Crises (CECOGEC) - abamako.com

25 millions pour renforcer la capacité opérationnelle du Centre de Coordination et de Gestion des Crises (CECOGEC) Publié le vendredi 20 septembre 2024

Ce matin, au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, s’est tenue une cérémonie de haute importance, en présence du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE, et du Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, le Colonel Major Ismaël WAGUÉ. Cet événement avait pour objectif la remise d’un chèque de 25 millions de francs CFA au Centre de Coordination et de Gestion des Crises (CECOGEC).



Pour le Colonel Major Ismaël WAGUÉ, ce don s’inscrit dans le cadre des activités de la Semaine Nationale de la Réconciliation (SENARE), placée cette année sous le thème : "Solidarité et Unité Nationale autour des Victimes des Inondations dans l’Espace AES". Il marque une nouvelle étape dans les efforts nationaux visant à renforcer la réconciliation, l’unité et la solidarité, en particulier envers les populations victimes de catastrophes naturelles, notamment les inondations.



En remettant ce chèque, le Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale a rappelé que ce geste s’inscrit dans une démarche de réconciliation nationale et d’entraide. "Cette aide financière est un symbole fort de notre engagement collectif pour la paix et la solidarité, au-delà de la seule assistance matérielle", a-t-il déclaré.



Le CECOGEC, outil opérationnel du Comité Interministériel de Gestion des Crises et Catastrophes, est un acteur central dans la coordination des réponses aux crises. Ce comité, présidé par le Premier ministre, Chef du Gouvernement, dispose d’un Secrétariat Permanent assuré par le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, garantissant ainsi une gestion intégrée des situations d’urgence. Le rôle du CECOGEC est d’apporter une réponse rapide et efficace en temps de crise, en facilitant la coordination des interventions et en veillant à l’organisation des secours.



Le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE a, quant à lui, souligné l’importance de cette contribution pour le renforcement des capacités d’intervention du CECOGEC. "Nous devons continuer à œuvrer ensemble pour répondre aux défis que posent les crises et catastrophes dans notre pays", a-t-il insisté.



La cérémonie s’est conclue par un appel à la solidarité nationale, rappelant que la réconciliation, la cohésion nationale et la paix passent par des actions concrètes et que le Mali est et demeure un pays épris de paix.