News Sport Article Sport Afrobasket U18 : Le Mali établit un record Publié le lundi 23 septembre 2024 | Mali Tribune

Présent sur les tableaux féminin et masculin de l’Afrobasket des moins de 18 ans, le Mali a été sacré champion d’Afrique de basketball de la catégorie en filles et garçons à l’issue de deux tournois outrageusement dominés par les nôtres. En six matchs, les deux sélections maliennes se sont imposées en autant de sorties pour triompher sur le toit de l’Afrique et décrocher la qualification pour la prochaine édition de la Coupe du monde U19 prévue dans une année. Ces titres décrochés simultanément est historique tandis que la sélection féminine établit un record.



En Afrique du Sud, pays hôte de l’Afrobasket U18 Filles et Garçons 2024, le Mali a marqué les deux tournois de son emprunte. Sur les deux tableaux, les jeunes maliennes et maliens ont brillé de mille feux pour marquer l’histoire de l’Afrobasket.





En finale Filles jouée le samedi 14 septembre à Pretoria, le Mali a battu le Nigeria 76-56 pour être couronné champion d’Afrique. En 10 éditions, c’est le 7e trophée du Mali dans cette catégorie d’âge. Un record ! Sérieuses prétendantes au titre, le Mali a fait honneur à son statut en alignant 6 victoires en 6 matchs. En remportant le trophée, le Mali a fait d’une pierre deux coups. Car en plus du trophée, notre pays a également décroché son ticket de qualification pour la Coupe du monde de basket-ball féminin U19 de Fiba 2025 qui se tiendra en République tchèque. Finaliste malheureux, le Nigeria a aussi obtenu l’autre billet qualificatif pour la Coupe du monde. A noter que pour sa première participation à la compétition, le Cameroun a battu l’Ouganda 70-63 pour terminer troisième.



Cette année, la saveur particulière pour le Mali aura été le double coup réalisé par ses deux sélections sur les deux tableaux simultanément. Si les filles ont remporté leur 7e couronne, les Garçons ont décroché leur 3e titre de la compétition en en battant le Cameroun 60-51. Une finale de revanche remportée par les nôtres qui s’étaient imposés face au même adversaire en match de groupe sur le score de 62-58. Ce nouveau titre, est le troisième AfroBasket U18 du Mali sur les quatre dernières éditions du tournoi, après l’avoir remporté à Bamako en 2018 et au Caire en 2020. Cerise sur le gâteau, l’équipe se qualifie pour la Coupe monde U19 prévue en Suisse en 2025. A défaut du trophée, le Cameroun se console avec l’autre ticket du mondial.



Au sortir de ces deux compétitions, deux jeunes maliens ont été désignés meilleure joueuse et meilleur joueur. « Oummou Koumaré a joué un rôle crucial en aidant le Mali à remporter l’Afrobasket féminin U18 de la Fiba 2024, et en conséquence, l’ailière de 17 ans a été nommée Most Valuable Player de la compétition… En enregistrant son sixième double-double consécutif lors de la finale, le Malien Youssouf Mamba Traoré a atteint le point culminant de sa brillante campagne au FIBA Afrobasket U18 2024. Au moment où le Mali avait le plus besoin de lui, Traore a offert à son pays son troisième titre africain depuis 2018, quand Bamako avait accueilli la compétition. La victoire 60-51 du Mali sur le Cameroun a permis au pays d’être couronné vainqueur de l’Afrobasket U18 2024. Dans un match très disputé contre une équipe camerounaise résistante en finale, Traoré a réalisé 4 de ses 8 tirs pour terminer avec 15 points, tout en prenant 14 rebonds et en contribuant 4 passes décisives. Il a réalisé une moyenne de 12,8 points et 16,2 rebonds en six matchs », a expliqué la Fiba, organisatrice des deux compétitions.



Alassane Cissouma