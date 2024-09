AES-Russie : les ministres de la Confédération des Etats du Sahel annoncent la réalisation d’un satellite de télécommunication et de télédétection - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie AES-Russie : les ministres de la Confédération des Etats du Sahel annoncent la réalisation d’un satellite de télécommunication et de télédétection Publié le lundi 23 septembre 2024 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Réunion ministérielle des ministres de la Confédération des Etats du Sahel

Tweet

Des ministres de la Confédération des Etats du Sahel ont organisé ce lundi 23 septembre 2024 à Bamako une réunion ministérielle sur un projet commun de satellite des États de la l’Alliance des États du Sahel avec une société russe. Ce projet porte sur la réalisation d’un satellite de communication et d’un satellite de télédétection.



Selon le ministre Sanou, ce satellite de télécommunication permettra aux pays de la Confédération de l’AES la diffusion de signaux de télé et radiodiffusion sur tout le territoire de l’Alliance des États du Sahel. Elle servira à établir une liaison de communication multi-services (Internet, téléphone) dans les zones difficiles d’accès et aux infrastructures non développées, ainsi que l’accès à Internet de haut débit basé sur la technologie VSAT et les communications confidentielles sécurisées et imbrouillables.



Quant au satellite de télédétection, il permettra d’obtenir des images spatiales pour la surveillance des frontières d’Etat et de renforcer ainsi la sécurité nationale. L’inventaire des ressources naturelles du secteur forestier (terres agricoles, champs pâturages), le suivi des situations d’urgence (inondations, sécheresses, incendies), la cartographie de l’utilisation des terres seront entre autres acquis grâce à cette surveillance satellitaires.



La rencontre des Ministres de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel permet aussi de discuter sur les contours de cet important projet qui sera réalisé avec la société ROSCOSMOS, leader dans le domaine de l’aéroport spatiales en Russie et dans le monde.



M.S