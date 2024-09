Politique: Me Mountaga Tall soutient que la mesure de suspension des activités des partis politiques n’était pas bonne - abamako.com

Sur une chaîne de la place, Me Mountaga Tall, membre du comité stratégique du M5-RFP tendance Imam oumarou Diarra à soutenu que la mesure de suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations n’était pas bonne

" Cette mesure n’était pas bonne. Elle a été retirée parce que le constat a été faite qu’elle n’était pas bonne, et il faut saluer le fait qu’elle a été retirée" à souligné Me Mountaga Tall.



Me Tall plaide également pour la libération des 11 leaders politiques détenus, car selon lui, rien ne justifie juridiquement la détention de ces hommes politiques.

Rappelons que c’est par le Décret n°2024-0230/PT-RM du 10 avril 2024 que le Gouvernement avait suspendu les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations.



La mesure de suspension était motivée par le besoin de sauvegarde de l’ordre public, au regard des multiples défis auxquels le pays faisait face, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan du climat politique et social, en vue de l’organisation sereine du Dialogue inter-maliens pour la paix et la réconciliation nationale sur toute l’étendue du territoire national.





