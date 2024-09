CPI: la défense du djihadiste Al Hassan fait appel du verdict - abamako.com

CPI: la défense du djihadiste Al Hassan fait appel du verdict Publié le vendredi 20 septembre 2024

Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud

La Défense de Al Hassan et Le Procureur ont fait appel du verdict dans l'affaire contre Al Hassan, ce 20 septembre 2024. La Chambre d'appel est maintenant chargée d'étudier les appels des parties.



Pour rappel, le 26 juin 2024, Al Hassan a été déclaré coupable de crimes contre l’humanité, de tortures, de persécutions et autres actes inhumains, ainsi que de crimes de guerre, d’atteintes à la dignité de la personne, de mutilations, de traitements cruels, et de prononcés de condamnations sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables. Il a été acquitté des charges de crimes de guerre, de viol, d’esclavage sexuel, et d’attaque contre des biens protégés, ainsi que des crimes contre l’humanité de viol, d’esclavage sexuel et d’autres actes inhumains prenant la forme de mariages forcés.



Le 4 septembre 2024, les juges de la Chambre de 1ère instance X (10) avaient entendus les observations des parties (Défense et Procureur) et des participants (Representants des victimes) sur la sentence. Pendant cette audience, le Procureur a requis 22 ans d'emprisonnement contre M. Al Hassan. La date du prononcé de la sentence n'a pas encore été fixée.



