Fermeture de sept marchés à bétail de Bamako : Une mesure des Autorités entrant dans la lutte contre le terrorisme Publié le mardi 24 septembre 2024 | le sursaut

Par la décision N°1311 du 19 septembre dernier, le Gouverneur du District de Bamako, Abdoulaye Coulibaly a fait fermer certains marchés à bétail ou ‘’Garbals’’ à Bamako. Ladite décision fait suite à des attaques terroristes que la capitale a subies le mardi dernier.



Les marchés à bétail concernés sont ceux de Lafiabougou koda ; de Sabalibougou ; de Faladiè Solola ; de Faladiè zone Aéroportuaire ; de Niamana ; de Djélibougou et de la Zone Industrielle. L’exécution de ladite décision sera respectivement assurée par : le Président de la Délégation Spéciale de la Commune IV, le Maire de la Commune VI, le Maire de la Commune I, la Présidente de la Délégation Spéciale de la Commune II, le Directeur Régional de la Police du District de Bamako et le Directeur Régional des Productions et Industries Animales du District de Bamako. Une décision qui a pris effet depuis le jour de son émission.





Il est bien de savoir que la prise de cette décision est motivée par les attaques jihadistes dont la ville de Bamako fut objet pendant la semaine écoulée. En effet, selon certaines sources, ces marchés seraient un moyen d’infiltration par ces individus pour mettre en place leur stratagème avant de passer à l’acte. S’y ajoute le fait que de nombreux animaux volés par les groupes terroristes dans certaines localités du pays ont été retrouvés dans ces marchés à bétail de la capitale. Toute évidence qui établie un lien étroit entre les gros marchands de bétail de Bamako avec les instigateurs de ces attaques terroristes. Ce faisant cette décision du Gouverneur du district de Bamako a été jugée ‘’courageuse’’ par de nombreux observateurs. Il reste maintenant à savoir si la fermeture de ces marchés à bétail n’aura pas d’impact sur le prix du kilo de la viande dans la cité des trois caïmans.



Mariam Sissoko