Journée ''Activité Sportive et Système immunitaire en milieu Jeune de l'AES'' du CMS : La jeunesse de l'AES en communion pour son bien-être Publié le mardi 24 septembre 2024

C’est le Centre International de Conférences de Bamako (CICB) qui a servi de cadre, le samedi 21 septembre dernier, pour la tenue de la journée de sensibilisation et d’échange organisée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne à travers le Centre de Médecine du Sport (CMS) en collaboration avec le Haut Conseil National de Lutte contre le Sida (HCNLS). C’était sous le thème : « Activité Sportive et Système immunitaire en milieu jeune de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ».



L’ouverture de cette journée était placée sous l’égide du Premier Ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga. A ses côtés, il y avait entre autres, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba, la Directrice du Centre de Médecine du Sport Lassana Traoré dit ‘’Ambiance’’ (CMS), Dr Lalla Mint Mohamed Lamhar et du Secrétaire Exécutif du Haut Conseil National de Lutte contre le Sida, Dr Ichiaka Moumine Koné. Etaient également présents les Ambassadeurs du Niger et du Burkina Faso au Mali.





Au menu de ce rendez-vous, le dépistage gratuit, le don de sang en soutien aux FAMa et des panels sur les thèmes : ‘’ Impact du Sport sur le système immunitaire’’ et ‘’ VIH et la jeunesse AES’’.



C’est l’hymne national du Mali qui a planté le décor de l’évènement. Suivra l’allocution de la DG du CMS, Dr Lalla Mint Lamhar. Qui a signifié que cette journée revêt une importance capitale pour notre santé collective. Ainsi, qu’elle s’inscrit comme un tournant décisif dans notre approche du bien-être et de la vitalité de notre jeunesse. Puis, elle a renchéri que le développement durable de l’espace Sahel repose sur une jeunesse à la fois physiquement apte et moralement résiliente.



Les vertus du sport pour la jeunesse de l’AES



« Nous ne sommes pas réunis uniquement pour magnifier les vertus du sport. Nous sommes ici pour prendre pleinement conscience de l’importance d’un mode de vie sain et actif. Le sport se présente comme un véritable vecteur de bien-être, tant sur le plan physique que mental. En ces temps où la santé de nos jeunes est mise à rude épreuve, il est impératif d’encourager chacun d’eux à intégrer l’activité physique dans leur quotidien » sensibilise-t-elle. Avant d’ajouter que s’engager dans une pratique régulière ne renforce pas seulement le corps ; cela vivifie également l’esprit, consolide la volonté et stimule l’altruisme. De même que l’exercice favorise une meilleure circulation sanguine, améliore la qualité du sommeil, réduit le stress et libère une énergie inépuisable. « Tout cela contribue à fortifier notre système immunitaire, en nous rendant ainsi plus résistants face aux maladies et aléas du moment » a déclaré la DG de CMS.



Envers ses homologues de l’AES, Dr Mint Lala souligne que cette rencontre sera mis à profit par eux, responsables des centres médicaux du sport du Niger du Burkina Faso et du Mali, afin d’offrir une opportunité précieuse pour renforcer la collaboration et de partage d’expériences entre leurs établissements. « Au-delà, je suis convaincue que cette rencontre ouvrira de nouvelles perspectives de coopération dans le domaine médical et sportif. Nous sommes confrontés à des défis communs, mais ensemble, nous pouvons trouver des solutions innovantes pour promouvoir la santé et le bien-être à travers le sport. Je suis certaine que cette rencontre sera le début d’une collaboration fructueuse entre nos centres médicaux… » a espéré Dr Mint Lamhar. Avant de conclure son propos, elle a tenu à remercier le PM Maïga, son Ministre de tutelle et leur partenaire, le Haut Conseil National de Lutte contre le Sida pour leur concours dans l’organisation de cette activité.



Le sport facteur de renforcement du système immunitaire



Au tour du Secrétaire Exécutif du Haut Conseil National de Lutte contre le Sida, Ichiaka Moumine Koné d’articuler que le sport joue un rôle essentiel dans le renforcement du système immunitaire et contribuant également à une meilleure défense contre les infections opportunistes et l’état avancé de la maladie Sida. A ses dires, l’activité physique peut renforcer l’immunité à travers la stimulation des cellules immunitaires ; la réduction de l’inflammation ; l’amélioration de la qualité du sommeil et la réduction du stress.



Il poursuit qu’à long terme, les personnes qui pratiquent une activité physique régulière sont moins susceptibles de développer des maladies comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers, qui affaiblissent le système immunitaire. Et d’ajouter que des études récentes menées sur des souris ont révélés que la pression exercée sur les os lors de la course induisait une stimulation mécanique qui envoie un message aux cellules souches à l’origine des cellules du système immunitaire. Et, cela a pour effet de stimuler la croissance osseuse mais aussi de booster la production de lymphocytes, éléments clés de la défense immunitaire. « Il existe également des preuves indiquant que la pratique d’un sport peut aider à ralentir la maladie chez les personnes séropositives » a informé Dr Koné.



Le PM Maïga, dans son discours, a indiqué que cette initiative est salutaire à plus d’un titre. Qu’elle permet de donner des recettes pour renforcer la santé de la jeunesse de l’AES. En outre, de la préparer à servir vaillamment dans tous les domaines de l’Etat. Sur l’AES, il a sollicité les peuples des 3 pays à s’approprier de cette confédération car, selon lui, les dirigeants se succèdent mais les pays demeurent.



Mariam Sissoko