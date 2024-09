Lutte antiterroriste : le Président de la Transition réunit ses Chefs militaires pour ajuster la stratégie - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Lutte antiterroriste : le Président de la Transition réunit ses Chefs militaires pour ajuster la stratégie Publié le mardi 24 septembre 2024 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Lutte antiterroriste : Le Président de la Transition réunit ses Chefs militaires pour ajuster la stratégie

Lundi 23 septembre 2024, Le Président Assimi Goïta a rencontré les ministres de la Défense et des Anciens Combattants, de la Sécurité et de la Protection Civile, les chefs d’États-majors et les Directeurs des services de sécurité Tweet

À la suite des événements du 17 septembre 2024, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, Chef Suprême des Armées, a rencontré, ce lundi 23 septembre 2024, les ministres de la Défense et des Anciens Combattants, de la Sécurité et de la Protection Civile, ainsi que les chefs d’États-majors et les Directeurs des services de sécurité pour faire le point sur la situation sécuritaire et donner de nouvelles orientations.



Cette réunion de niveau stratégique s’inscrit dans la lignée des recommandations faites par le Président dans son adresse à la nation le 22 septembre dernier. « Les attaques terroristes survenues le mardi 17 septembre dernier nous rappellent, une fois de plus, l’impérieuse nécessité de demeurer vigilants et de maintenir une posture opérationnelle exemplaire en toutes circonstances », avait-il déclaré.



À l’issue de cette rencontre, le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio CAMARA, a précisé que, sur l’initiative et l’instruction de Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, cette réunion extraordinaire s’est tenue avec la hiérarchie militaire pour faire le point sur l’évolution de la situation sécuritaire et opérationnelle, avec un lien particulier à la récente attaque terroriste. Cette rencontre a permis de faire un examen exhaustif des dispositifs sécuritaires, de réévaluer la menace et de donner des orientations complémentaires.



Le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, a réaffirmé son soutien aux dispositifs opérationnels en cours pour faire face à la lutte contre le terrorisme. « Nous sortons satisfaits de cette rencontre qui a permis de comprendre et de voir l’engagement des autorités politiques et militaires pour faire face à ces fléaux. Je profite de l’occasion pour lancer un appel aux populations afin qu’elles continuent à soutenir leur armée dans la mission de sécurisation des personnes et des biens. La lutte contre le terrorisme est une guerre d’usure. Le soutien des autorités et de la population nous permettra de remporter ce combat. Bientôt, ce problème sera un lointain souvenir. », a expliqué le Colonel Sadio CAMARA.



Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants a également profité de l’occasion pour souhaiter un prompt rétablissement aux blessés de guerre et rendre hommage aux disparus en leur souhaitant le repos éternel. Il a rassuré que les otages ne sont pas oubliés et que des dispositions sont en cours pour obtenir leur libération.



M.S