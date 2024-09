79ÈME Assemblée générale de L’ONU Le ministre d’État , ministre de l’Administration et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement portera la voix du Mali

© aBamako.com par AS

Réunion hebdomadaire entre le Gouvernement et les acteurs de l`assainissement

Bamako, le 14 décembre 2022. Le ministre de l`administration territoriale et de la décentralisation a présidé dans la salle de conférence de son département, la réunion hebdomadaire entre le Gouvernement et les acteurs de l`assainissement; réunion consacrée à la problématique de l`assainissement du district de Bamako.