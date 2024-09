Les révélations se poursuivent dans le procès concernant l’achat de l’avion présidentiel : - L’ancien Directeur National du Trésor soupçonné d’avoir décaissé 15 milliards de FCFA avant autorisation du ministre des Finances • «Qu’il dise qui lui a donné l’ordre de payer les 15 milliards» Demande Mme Bouaré Fily Sissoko - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Les révélations se poursuivent dans le procès concernant l’achat de l’avion présidentiel : - L’ancien Directeur National du Trésor soupçonné d’avoir décaissé 15 milliards de FCFA avant autorisation du ministre des Finances • «Qu’il dise qui lui a donné l’ordre de payer les 15 milliards» Demande Mme Bouaré Fily Sissoko Publié le vendredi 27 septembre 2024 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par mouhamar

Mme BOUARÉ Fily SISSOKO, l` ex ministe de l` economie et des finances-Mali

Tweet



Le troisième jour du procès concernant l'Affaire dite de l'acquisition de l'avion présidentiel s'est ouvert hier jeudi 26 septembre 2024 à la Cour d'Assises spéciale sur les Crimes Économiques et Financiers. Après une première journée consacrée aux débats sur le fond et aux questions à l'endroit de M Bouare Fily Sissoko, anciennement ministre de l'Économie et des Finances: cette deuxième journée a débuté par l'écoute des témoins. Appelé à la barre pour donner d'amples précisions sur les modalités de décaissement des montants ayant permis l'achat de l'avion présidentiel, le Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique au moment des faits, M. Boubacar Ben Bouille HAÏDARA a fait des révélations troublantes sur la procédure suivie pour décaisser plus de 15 milliards de Francs CFA.



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024