Le Président équato-guinéen favorable à la création d’une nouvelle monnaie soutenue par les BRICS - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Le Président équato-guinéen favorable à la création d’une nouvelle monnaie soutenue par les BRICS Publié le samedi 28 septembre 2024 | Sputnik News Africa

© Autre presse par DR

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Président équato-guinéen

Tweet

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a soutenu la mise en place d'un système de paiement indépendant et le commerce en devises nationales sous l'égide des BRICS.



Le système économique mondial actuel, avec ses "embargos injustifiés" et ses restrictions, pénalise de nombreuses nations, a-t-il expliqué à Sputnik Afrique en marge de la 7e Semaine de l'énergie russe à Moscou .



"Je crois que les BRICS, c'est l'espoir des pays du Sud d'atteindre un niveau économique [élevé] dans les transactions, d'accélérer les échanges commerciaux et économiques, les transferts, qui sont très difficiles aujourd'hui", a pointé le dirigeant équatoguinéen.