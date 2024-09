EDM/Centrale de Balingué : un réseau de voleurs de carburant démantelé - abamako.com

EDM/Centrale de Balingué : un réseau de voleurs de carburant démantelé Publié le samedi 28 septembre 2024

Energie du Mali (EDM) a porté à la connaissance de l'opinion que dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un réseau de voleurs de carburant a été démantelé à la centrale de Balingué en possession de vingt-quatre (24) bidons remplis de gasoil. Ledit réseau était composé de trois employés de la société SES SMART ENERGIES, un élément de la Garde Nationale, un agent de la société de surveillance et de gardiennage (NATA), un commissaire de police. Tous les mis en cause sont à la disposition des enquêteurs, à l'exception du commissaire de police qui demeure introuvable.



Une information judiciaire a été ouverte à cet effet, au niveau du Tribunal de Grande Instance de la Commune II de Bamako pour élucider cette situation.

EDM SA salue la vigilance et le professionnalisme des éléments de la Garde Nationale en service au poste de Balingué qui ont appréhendé les présumés auteurs de ce forfait.



