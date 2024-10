Non-déploiement en 1er d’armes dans l’espace: Moscou détaille les accords avec Bamako et Ouagadougou - abamako.com

Non-déploiement en 1er d'armes dans l'espace: Moscou détaille les accords avec Bamako et Ouagadougou Publié le mardi 1 octobre 2024

© aBamako.com par DR

Visite du ministre russe des affaires étrangères à Bamako

Bamako, le 7 février 2023. En visite d`amitié et de travail à Bamako, le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov a été reçu par son homologue malien Abdoulaye DIOP Tweet



La diplomatie russe a expliqué pourquoi les accords sur le non-déploiement en premier d'armes dans l'espace avaient été signés avec le Mali et le Burkina Faso.



Ces déclarations "soulignent que l'une des priorités de la communauté internationale est la signature d'un traité international visant à prévenir une course aux armements, ainsi qu'à interdire le placement et l'utilisation d'armes dans l'espace", détaille la diplomatie russe dans un communiqué publié le 30 septembre.



Le Mali l’a signé avec Moscou le 26 septembre, le Burkina lui emboîtant le pas le 28 septembre. Les cérémonies se sont tenues en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

La signature de déclarations communes est "une étape importante dans le cadre de la mondialisation de l'initiative internationale interdisant le placement d'armes dans l'espace en premier".

Au total, plus de 30 États ont déjà adhéré à l’initiative, selon le communiqué.



Pour rappel, l’initiative a été lancée par la Russie en 2004. Parmi les participants figurent l’Ouganda, la Sierra Leone, le Cambodge, le Togo, l'Uruguay, le Burundi, le Venezuela, l’Arménie, la Biélorussie, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan