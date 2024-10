Ce qu’on sait de l’agression du député sénégalais à Lomé dimanche - abamako.com

Ce qu'on sait de l'agression du député sénégalais à Lomé dimanche
Publié le mercredi 2 octobre 2024

Le député sénégalais, Guy Marius Sagna

Les images de l'interruption, à Lomé, de l'allocution du député sénégalais ont fait le tour de la toile. On apprend plus tard qu'il a été victime d'une agression physique ainsi que les autres participants qui étaient sur place.



« Il y a une de ces violences dans les coups qu’ils nous ont assénés », témoigne au micro de BBC Afrique, Mme Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, député togolais, Coordinatrice de la Dynamique de la majorité du peuple (DMP.) Il s'agit du regroupement de partis politiques de l’opposition et des organisations de la société civile, organisateur de la rencontre citoyenne à laquelle participait dimanche le député sénégalais Guy Marius Sagna.