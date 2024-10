ulture : Doumbi Fakoli n’est plus - abamako.com

Publié le mercredi 2 octobre 2024 | Mali Tribune

La terre du Manden a demi, le ciel s’est assombri. Un grand homme s’est couché le dimanche 29 septembre dernier. Doumbi Fakoli, un homme de grande culture, un intellectuel de haut vol, a terminé son parcours terrestre. Il avait 80 ans.



Doumbi Fakoli a consacré sa vie à la restauration des valeurs de l’Homme noir, à déconstruire des idées ancrées et préconçues qui participaient à l’asservissement intellectuel et idéologique de l’Homme noir.











Bien entendu, il a été incompris et combattu souvent par ceux qu’il défendait, mais il avait le mérite d’avoir des arguments pour soutenir ses positions et d’avoir surtout la conviction. Il s’en va au moment où ses idées commençaient à porter, mais surtout à un moment où le Mali doute, s’interroge et se cherche.



Dors en paix Doumbia ! Tu as mérité des aïeux et de ta patrie. Tu n’as trahi ni tes convictions ni ton combat, encore moins ton pays.



Alexis Kalambry