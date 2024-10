Lettre à grand-père : Ne tombons pas dans le piège ! - abamako.com

Lettre à grand-père : Ne tombons pas dans le piège ! Publié le mercredi 2 octobre 2024 | Mali Tribune

Oui grand-père, le 17 septembre dernier, la capitale malienne s’est réveillée par la main gauche. Oui deux attaques simultanées ont réveillé malheureusement notre capitale. Un camp de la gendarmerie nationale a été attaqué ainsi qu’une partie de notre aéroport par des radicaux islamistes extrémistes. Oui grand-père, nous faisons face au terrorisme international.



Oui grand-père, des islamistes radicaux ont recruté, endoctriné et radicalisé certains de tes petits enfants. Et aujourd’hui, cher grand-père, ces petits enfants sont devenus ennemis de la paix au nom d’une religion de paix. Et malheureusement, cher grand-père, jamais une riposte doctrinaire n’a été envisagée dans la lutte. On a opté pour le militaire et le purement militaire.









Oui grand-père, jamais, aucun laboratoire n’a créé pour étudier les climats qui favorisent ce recrutement. Jamais, un laboratoire n’a cherché à savoir comment recrute-t-il les enfants, que leur disent-ils pour qu’ils se radicalisent ainsi. Et qu’est-ce qu’on leur fait croire pour les envoyer à cet extrémisme violent. Qu’est-ce qui s’est passé, que pensent ces enfants malheureux du pays ?



Oui grand-père, aucun laboratoire n’a été construit pour déconstruire cet endoctrinement. Pour constituer message et argument afin d’un premier lieu empêcher qu’on puisse recruter nos enfants et les envoyer contre leur propre pays et d’un second, faire les radicaux à la raison et vaincre cette maudite idéologie ennemie de la paix et la sécurité chez nous.



Oui grand-père, malheureusement, on a opté pour le tout militaire et gare à toute autre voie ! Elle sera jugée apatride et apologiste. Et malheureusement, une décennie d’attaques et l’horizon de plus en plus loin. Le Nord ne cesse d’être victime, le Centre et une grande partie du Sud. Et aujourd’hui, ils se dirigent ailleurs. Partout le même piège pour semer le chaos.



Oui le piège de l’amalgame. Ils font exprès. Ils envoient une dizaine d’enfants ou de jeunes à une attaque-suicide. Ils se filment en tuant des innocents et parlant une langue. Donc avant de mourir, ils sèment l’amalgame. Cet amalgame laissera toujours des frustrés parmi lesquels, d’une manière ou d’une autre, ils reviendront recruter.



Et quelques années plus tard, les mêmes frustrés recrutés et radicalisés, iront à leur attaque-suicide tout en laissant derrière eux, un autre amalgame. Un amalgame dans lequel, ils reviendront recruter et continuer leur terrorisme dans un mécanisme cyclique. “Ils perdent 10 et laissent un amalgame dans lequel, ils reviendront récupérer 10 nouveaux candidats”.



Et cher grand-père, amalgame à Bamako ? Qu’Allah nous en préserve, oui grand-père, qu’Allah nous préserve de ce qui pourra embraser tout le Sahel et réussir le piège tendu pour le Nord. Les trois régions les plus convoitées du Mali. Seul et l’unique objectif de tout complot contre le Mali et le Sahel. Ne tombons pas dans ce piège !



A mardi prochain pour ma 269e lettre. Inch’Allah !



Lettre de Koureichy