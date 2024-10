Dissolution des Conseils communaux : Quand la corruption et le clientélisme gangrènent la gestion locale - abamako.com

News Politique Article Politique Dissolution des Conseils communaux : Quand la corruption et le clientélisme gangrènent la gestion locale Publié le mercredi 2 octobre 2024 | Nouveau réveil

Le Conseil des Ministres, réuni en session ordinaire, le 25 septembre 2024, sous la présidence du Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, a entériné la dissolution des Conseils communaux des Communes rurales de Konsiga (Kayes), Koula, Baguinéda-Camp et Kambila (Koulikoro). Une décision qui fait suite à de graves dérives administratives, illustrant la corruption, le clientélisme et des affaires foncières douteuses qui gangrènent la gestion de ces collectivités.



Depuis plusieurs mois, ces communes sont frappées par des dysfonctionnements, allant de la mauvaise gestion des affaires publiques à des violations manifestes des lois en vigueur. La gestion foncière constitue l’un des domaines les plus opaques au sein des conseils communaux dissous. Accaparement de terres, attribution douteuse de parcelles et conflits d’intérêts sont monnaie courante.











Dans ces communes, les propriétés foncières ont été détournées et octroyées à des élus locaux, au détriment des populations. L’impunité et les pratiques illégales ont fait de ces municipalités des foyers de corruption. Les populations locales, premières victimes de la gestion biaisée, peinent à accéder aux services de base, tels que l’eau potable, l’éducation ou encore les infrastructures de santé.



En décidant de dissoudre les conseils communaux de Konsiga, Koula, Baguinéda-Camp et Kambila, les autorités espèrent non seulement mettre fin aux dérives observées, mais aussi instaurer un climat de transparence et de justice dans la gestion locale.



Adama Coulibaly