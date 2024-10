Passeports de l’AES : des experts de la Confédération en conclave à Bamako pour une harmonisation des documents de voyage et d’identité - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Passeports de l’AES : des experts de la Confédération en conclave à Bamako pour une harmonisation des documents de voyage et d’identité Publié le mercredi 2 octobre 2024 | aBamako.com

© Autre presse par DR

passeports Malien

Tweet

Après l'annonce du président Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel lors de son discours du Premier anniversaire de l’Alliance de la mise en circulation dans les jours à venir d'un nouveau passeport biométrique, des experts des États du Sahel se sont réunis ce mercredi 2 octobre 2024 à Bamako pour une harmonisation des documents de voyage et d'identité.



Cette rencontre durera deux jours. Elle vise, selon le Secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à jeter les bases de la de la mise en circulation du nouveau passeport biométrique de l'Alliance des États du Sahel et d'impulser une nouvelle dynamique d'intégration économique et sociale tout en favorisant la mobilité des citoyens de l'AES.



Elle se veut un cadre d'échange inclusif entre les experts du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans le but de parvenir à une harmonisation des documents de voyages et d'identité de la Confédération.



Rappelons que les trois pays avaient annoncé leur volonté de quitter l'organisation sous-régionale, la Cédéao, puis ont entrepris de créer une Confédération des Etats du Sahel



M.S