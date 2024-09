Sécurisation du territoire : les FAMa frappent plusieurs réseaux terroristes à Tombouctou, San et Djéné - abamako.com

News Politique Article Politique Sécurisation du territoire : les FAMa frappent plusieurs réseaux terroristes à Tombouctou, San et Djéné Publié le dimanche 29 septembre 2024

L'État-major Général des Forces Armées maliennes (FAMa) a fait, samedi 28 septembre 2024, un moint des opérations sur le terrain dans le cadre de la lutte contre l’hydre terroriste. Selon le communiqué dont aBamako.com a eu copie, les FAMa ont mené une série d'opérations visant le démantèlement de plusieurs réseaux terroristes actifs sur le territoire national.



Ainsi dans la journée du 27 septembre 2024, l’armée a effectué un grand nombre d'opérations aéroterrestres dans les secteurs de TOMBOUCTOU, de SAN et de DJENNÉ. Ainsi, les FAMa affirment avoir frappé avec précision neutralisé dans la matinée, dans le nord de Gossi, des leaders d’un groupe terroriste surpris alors qu’ils tenaient une réunion.



D’autres opérations aéro-terrestres visant des terroristes rescapés des combats des 25 et 26 septembre 2024 dans les zones de Saye, Si et Zambougou, entre San et Djenné ont été effectuées avec succès. L’Etat-major des FAMa se satisfait de ces succès et rassure la population de son engagement à mener l’offensive contre les forces malveillante qui les endeuillent.







